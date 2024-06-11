LeBron'dan "artık şampiyonluk istemiyor" diyenlere yanıt

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "artık şampiyonluk kazanmak istemediği" yönündeki söylentilere tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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LeBron'dan 'artık şampiyonluk istemiyor' diyenlere yanıt
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11 Haziran 2024 13:27
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "artık şampiyonluk kazanmak istemediği" yönündeki söylentilere tepki gösterdi.

Lakers'ın başantrenör arayışında Dan Hurley tarafından ret yemesinin ardından, James kendini bir kez daha birçok tartışmanın merkezinde buldu.

Ancak James bu konuşulanlara sessiz kalmayarak, X'te (Twitter) "artık kazanmak istemediğine" inanan kişilere atıfta bulunan bir yanıt verdi:

"Ne konuştuklarını bilirler mi ki hiç?!"

Lakers, Hurley'nin UConn'un başantrenörü olarak kalarak NCAA'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kovalaması arzusuyla altı yıllığı 70 milyon dolarlık teklifi reddetmesi sonrası, yeni başantrenör arayışına devam ediyor.

Emekliliğine fazla bir süre kalmadığı tahmin edilen 39 yaşındaki James'in varlığının, Lakers'ın yeni başantrenör kararında büyük rol oynadığı biliniyor.

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