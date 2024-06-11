Bronckhorst'un pivotu Patrick Schick!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ilk talebi belli oldu. Gio, rakip savunmalara karşı fiziksel üstünlük kurabilecek bir 'pivot santrfor' talebinde bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Bronckhorst'un pivotu Patrick Schick!
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11 Haziran 2024 12:26
Son güncelleme 11 Haziran 2024 12:29
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan 'pivot santrfor' talebi...

Hareketli golcü olarak Semih Kılıçsoy'un yeteniğine inanan Gio'nun, rakip savunmalara karşı fiziksel üstünlük kurabilecek bir 'pivot santrfor' talebinde bulundu.

İLK SIRADA SCHICK VAR

Bu role uygun üç isim belirlenirken ilk sırada gelen futbolcu Patrick Schick... Daha önce Hasan Arat'ın da "Çok beğeniyorum" diyerek övdüğü Çek santrfor'un durumu yakından izleniyor.

Bayer Leverkusen ile kısa zaman içinde resmi bir görüşme yapılacak.



DİĞER ADAYLAR WEGHORST VE ONUACHU

Schick transferinde izlenecek sürecegöre iki isim daha yedekte.

Bunlardan ilki, Beşiktaş'ta yarım sezonda başarılı olan ancak ayrılık süreci can sıkan Wout Weghorst ile kiralık oynadığı Trabzonspor'daki performansı çok beğenilen Paul Onuachu...  

 
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