Okan Buruk istedi, Galatasaray harekete geçti: Youssouf Fofana

24.şampiyonluğun ardından hız kesmeden transfer harekatına başlayan Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kadrodaki eksiklikleri Okan Buruk'un önderliğinde doldurmaya çalışan sarı-kırmızılılar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un transfer listesinde yer alan Youssouf Fofana, kulübü Monaco ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
İTALYANLAR DUYURDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fofana'nın Monaco'dan ayrılık kararını hem kulüp hem de oyuncu tarafının doğruladığı belirtildi. Fofana'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ancak şu anda transfer için ileri düzeyde bir görüşme olmadığı kaydedildi.
OKAN BURUK ISRARCI
Öte yandan 25 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini Okan Buruk'un çok istediği öğrenildi. Monaco'nun üç sezon önce Strasbourg'dan 15 milyon Euro'ya transferi olan Fofana'nın, özellikle Cim-Bom'un orta sahasına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olduğu dile getiriliyor.
Orta saha alternatiflerini belirleyen Galatasaray, şartların oluşması durumunda Fofana'yı renklerine bağlamak için resmi teklifte bulunacak.
Ayrıca Fofana'yı isteyen sadece Galatasaray değil. Sarı-kırmızılıların bu yarıştaki en büyük rakibi İngiliz devi Arsenal. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Fofana'nın Monaco ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyordu. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.
İTALYANLAR DUYURDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fofana'nın Monaco'dan ayrılık kararını hem kulüp hem de oyuncu tarafının doğruladığı belirtildi. Fofana'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ancak şu anda transfer için ileri düzeyde bir görüşme olmadığı kaydedildi.
OKAN BURUK ISRARCI
Öte yandan 25 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini Okan Buruk'un çok istediği öğrenildi. Monaco'nun üç sezon önce Strasbourg'dan 15 milyon Euro'ya transferi olan Fofana'nın, özellikle Cim-Bom'un orta sahasına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olduğu dile getiriliyor.
Orta saha alternatiflerini belirleyen Galatasaray, şartların oluşması durumunda Fofana'yı renklerine bağlamak için resmi teklifte bulunacak.
Ayrıca Fofana'yı isteyen sadece Galatasaray değil. Sarı-kırmızılıların bu yarıştaki en büyük rakibi İngiliz devi Arsenal. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Fofana'nın Monaco ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyordu. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.