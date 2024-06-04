LGS'de İptal Edilen Soru Var mı 2024?

LGS 2024 bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başladı ve saat 12.50'de sınav sona erdi. Adaylar, 155 dakikalık sınav süresi boyunca eğitim hayatlarının bundan sonraki aşamasını belirleyecek soruları yanıtladı. Sınavda adaylar, Türkçe, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, matematik ve fen bilimleri dersleri için toplam 90 sorudan sorumlu tutuldu.

Sınavdan ilk çıkanlar aileleriyle buluşmak için hızlıca okuldan ayrıldı. Sınavın önceki yıllara göre daha kolay olduğunu dile getiren öğrenciler şöyle konuştu:

Mert Alim Ürün: Sözel kısım kolaydı ancak sayısalda çok yeteneğim olmadığı için orada biraz boş bıraktım. Önceki yıllara göre bir tık daha kolaydı bence. 400 ve üstü alırım diye düşünüyorum.