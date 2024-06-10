Reshad Strik Eşinden Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı?

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Strik "Ailenin Yeni Üyesi" isimli programla geniş kitlelere adını duyurdu. Peki, Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kimdir, kaç yaşında ve nereli?TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' isimli bir kültür programı ile adını ülkemizde duyuran Reshad Strik, televizyonseverlerin merak ettiği bir isim. Ünlü sunucunun yaşı, memleketi ve özel hayatına dair bilgiler merak konusu. İşte, Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik hakkında bilgiler...Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde, Avustralya'nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Avustralya'nın Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik ilk gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi.Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra "Blue Heelers" adında bir televizyon şovuna konuk oldu."Headland" adlı dizide rol almasının ardından ABD'nin Los Angeles şehrine gitti.Amerika'da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de "Mickey" adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Sonrasında ise ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol olarak yer aldı.2010 yılında Saraybosna'da dünyaevine girdi. Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı ve 2013 yılında Türkiye'ye geldi.2014 yılında "Filinta" dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ömer" karakterini canlandırdı.Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, kendi hayat öyküsünü basına verdiği bir röportajda şöyle dile getiriyor;Strik, "Avustralya'da doğdum, eğitimimi orada aldım ve üniversiteyi orada bitirdim. Oyunculuk ve sinema bölümünü bitirdim. Sonrasında, Avustralya'da dizi ve filmlerde çalıştım ve Hollywood'da birkaç filmde oynadım." dedi.Bosna Hersek'e "Müslüman bir kadınla evlenmek için" gelme kararı aldığını anlatan Strik, "Hollywood'da bir Müslüman kadın bulamayacağımı biliyordum. Babam Boşnak. Dedem, amcalarım ve akrabalarım Bosna Hersek'te yaşıyordu ve Saraybosna'yı çok seviyordum. Sadece ilk başlardaki sorun iş imkanı olmamasıydı." diye konuştu.Strik, Türkiye'den, Türkçe öğrenmek ve dizilerde oynamak için bir davet geldiğini ve bu daveti hemen kabul ettiğini belirterek "Çok zor oldu ama Türkçe öğrendim. TRT'de birkaç dizide ve bazı bağımsız filmlerde oynadım. Ardından, TRT Belgesel'de, 'Ailenin Yeni Üyesi' isimli bir kültür programı başladı ve bu programda 5 sene görev aldım. Bu sayede dünyayı gezdim ve bu benim için iyi bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.