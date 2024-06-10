Juventus, Michele Di Gregorio'yu bitiriyor!

Monza CEO'su Galliani, kaleci Michele Di Gregorio'nun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Michele Di Gregorio'yu bitiriyor!
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10 Haziran 2024 20:24
Juventus'un kadrosuna katmak istediği Monza kalecisi Michele Di Gregorio için resmi açıklama geldi.

Monza CEO'su Galliani, "Michele Di Gregorio, muhtemelen bu yaz takımdan ayrılacak. Şimdiki plan bu" ifadelerini kullandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise, Juventus, İtalyan kaleci için Monza ile her konuda anlaşma sağladı.

İtalyan devinin, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralacağı aktarıldı.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle beraber Juve, Gregorio için Monza'ya 18 milyon euro bonservisin yanı sıra 2 milyon euro da bonus ödeyeceği ifade edildi.

26 yaşındaki İtalyan file bekçisi, Monza'da geçtiğimiz sezon 34 maça çıktı ve 14 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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