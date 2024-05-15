Haber Tarihi: 15 Mayıs 2024 16:58 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 16:58

Slovakya Başbakanı Robert Fico kimdir, öldü mü?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Başbakan Fico, başkent Bratislava'ya nakledildi. Peki, Slovakya Başbakanı Robert Fico kimdir, öldü mü?

Slovakya Başbakanı Robert Fico kimdir, öldü mü?
Abone Ol
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hükümet toplantısı sonrası silahla yaralandığı ve hastanede tedavi altında olduğu bildiriliyor.

Olay anına şahit olan gazeteciler, birkaç el silah sıkıldığını aktarıyor.

Meclis Başkan Yardımcısı Lubos Blaha, Fico'nun olayda yaralandığını söyledi.

Olay, başkent Bratislava'nın 140 km kuzey doğusundaki Handlova'da yaşandı.

Reuters'ın olayın hemen sonrasına ilişkin geçtiği fotoğraflarda, bir kişinin bariyerler arkasında kelepçelendiği görülüyor. 

Yaralanan Fico korumaları tarafından makam aracına alındı.

Ülke medyası Başbakan'ın helikopterle hastaneye kaldırıldığını bildiriyor.

Slovakya'nın görev süresi dolmak üzere olan Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, "acımasız saldırı" nedeniyle şoke olduğunu duyurdu ve Fico'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Caputova, daha önce Fico için "demokrasinin sınırlarını test ediyor" ifadelerini kullanmış ve Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı duruşu nedeniyle de eleştirmişti.

59 yaşındaki Fico 2023 Eylül ayındaki seçim sonrası başbakanlık görevine geldi.

İktidarının ilk aylarında Ukrayna'ya yapılması planlanan bir askeri yardımı durdurdu.

Robert Fico, sağ popülist bir koalisyonun liderliğini yapıyor.

ROBERT FİCO KİMDİR?

Robert Fico, 15 Eylül 1964 yılında dünyaya geldi. 4 Nisan 2012'den beri Slovakya Başbakanı olan Slovak politikacıdır. Daha önce 4 Temmuz 2006'dan 8 Temmuz 2010'a kadar Başbakanlık yapmıştı.

1999 yılından bu yana Yön-Sosyal Demokrasi (SMER-SD) partisinin lideridir. İlk olarak 1992'de (Çekoslovakya'da iken) Parlamento'ya seçildi ve daha sonra Avrupa Konseyi'ne atandı. 2006 parlamento seçimlerinde partisinin zaferi sonrasında ilk kabinesini kurdu.

Daha sonra muhalefetteyken, etkili bir şekilde muhalefetin lideri olarak parlamentoda yer aldı. Iveta Radičová'nın kabinesine karşı aleyhine güvenoyu vermesinden sonra, 2012 parlamento seçimlerinde SMER-SD'yi başkan seçtikleri bir zaferle Başbakan olarak yeniden seçildi, 83 sandalye kazandı ve Parlamentoda salt çoğunlukla bir hükûmet kurdu.

2013'te Fico, 2014 cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığını resmen ilan etti ancak 29 Mart 2014'te ikinci tur oylamada Andrej Kiska'ya karşı yarışı kaybetti.

ROBERT FİCO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

TASR haber ajansının bildirdiğine göre Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı.

TA3 yayın kuruluşu da dört el ateş açıldığını, birinin başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi.

Fico, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Babalar günü ne zaman? 2024 Babalar günü kaç gün kaldı? Gündem Babalar günü ne zaman? 2024 Babalar günü kaç gün kaldı?
Yasin Yaşlı öldü mü? Yasin Yaşlı neden öldü? Gündem Yasin Yaşlı öldü mü? Yasin Yaşlı neden öldü?
Slovakya Başbakanı Robert Fico kimdir, öldü mü? Gündem Slovakya Başbakanı Robert Fico kimdir, öldü mü?
Mehmet Büyükekşi: 'Daha nitelikli hakem yetiştireceğiz' Trendyol Süper Lig Mehmet Büyükekşi: "Daha nitelikli hakem yetiştireceğiz"
Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO2024'te yok Galatasaray Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO2024'te yok
HPV Aşısı Erkeklere Yapılır mı? 2024 Gündem HPV Aşısı Erkeklere Yapılır mı? 2024
Galatasaray'ın büyük teklif hedefi: Wilfried Zaha Galatasaray Galatasaray'ın büyük teklif hedefi: Wilfried Zaha
Pepijn Lijnders'in yeni adresi belli oldu! Beşiktaş Pepijn Lijnders'in yeni adresi belli oldu!
Melih İbrahimoğlu'nun forma giydiği Egnatia, Arnavutluk Kupası'nın sahibi Dünya Futbolu Melih İbrahimoğlu'nun forma giydiği Egnatia, Arnavutluk Kupası'nın sahibi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
2
İspanyol basınından Arda Güler'e övgü!
3
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için açıklama!
4
Carlo Ancelotti: "Top Arda Güler'i seviyor"
5
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
6
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş sözler!
7
Ajax'tan Semih Kılıçsoy'a yakın takip

SON HABERLER

yukarı ok