Slovakya Başbakanı Robert Fico kimdir, öldü mü?

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hükümet toplantısı sonrası silahla yaralandığı ve hastanede tedavi altında olduğu bildiriliyor.
Olay anına şahit olan gazeteciler, birkaç el silah sıkıldığını aktarıyor.
Meclis Başkan Yardımcısı Lubos Blaha, Fico'nun olayda yaralandığını söyledi.
Olay, başkent Bratislava'nın 140 km kuzey doğusundaki Handlova'da yaşandı.
Reuters'ın olayın hemen sonrasına ilişkin geçtiği fotoğraflarda, bir kişinin bariyerler arkasında kelepçelendiği görülüyor.
Yaralanan Fico korumaları tarafından makam aracına alındı.
Ülke medyası Başbakan'ın helikopterle hastaneye kaldırıldığını bildiriyor.
Slovakya'nın görev süresi dolmak üzere olan Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, "acımasız saldırı" nedeniyle şoke olduğunu duyurdu ve Fico'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Caputova, daha önce Fico için "demokrasinin sınırlarını test ediyor" ifadelerini kullanmış ve Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı duruşu nedeniyle de eleştirmişti.
59 yaşındaki Fico 2023 Eylül ayındaki seçim sonrası başbakanlık görevine geldi.
İktidarının ilk aylarında Ukrayna'ya yapılması planlanan bir askeri yardımı durdurdu.
Robert Fico, sağ popülist bir koalisyonun liderliğini yapıyor.
ROBERT FİCO KİMDİR?
Robert Fico, 15 Eylül 1964 yılında dünyaya geldi. 4 Nisan 2012'den beri Slovakya Başbakanı olan Slovak politikacıdır. Daha önce 4 Temmuz 2006'dan 8 Temmuz 2010'a kadar Başbakanlık yapmıştı.
1999 yılından bu yana Yön-Sosyal Demokrasi (SMER-SD) partisinin lideridir. İlk olarak 1992'de (Çekoslovakya'da iken) Parlamento'ya seçildi ve daha sonra Avrupa Konseyi'ne atandı. 2006 parlamento seçimlerinde partisinin zaferi sonrasında ilk kabinesini kurdu.
Daha sonra muhalefetteyken, etkili bir şekilde muhalefetin lideri olarak parlamentoda yer aldı. Iveta Radičová'nın kabinesine karşı aleyhine güvenoyu vermesinden sonra, 2012 parlamento seçimlerinde SMER-SD'yi başkan seçtikleri bir zaferle Başbakan olarak yeniden seçildi, 83 sandalye kazandı ve Parlamentoda salt çoğunlukla bir hükûmet kurdu.
2013'te Fico, 2014 cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığını resmen ilan etti ancak 29 Mart 2014'te ikinci tur oylamada Andrej Kiska'ya karşı yarışı kaybetti.
ROBERT FİCO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
TASR haber ajansının bildirdiğine göre Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı.
TA3 yayın kuruluşu da dört el ateş açıldığını, birinin başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi.
Fico, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
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