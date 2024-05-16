Süper Lig'in yeni ekipleri Onur Bulut'a talip oldu!

Beşiktaş'ın oyuncularından Onur Bulut'a Süper Lig'e yükselen Göztepe ve Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in yeni ekipleri Onur Bulut'a talip oldu!
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16 Mayıs 2024 13:28
Bu sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe ve Eyüpspor'un, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş forması giyen Onur Bulut ile ilgilendiği belirtildi.

NTV Spor muhabiri Gürkan Ak'ın haberine göre, Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut ile Eyüpspor ve Göztepe'nin ilgilendiği ve takımların yanı sıra MLS'ten de sürpriz bir talip çıkabileceği bildirildi.

Haberde bu takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1 milyon euro karşılığında Kayserispor'dan alınan Onur Bulut, siyah beyazlı ekipte 49 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Sağ bek oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.  

 
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