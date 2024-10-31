Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim'de sona yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim transferi için görüşmelerini sıklaştırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim'de sona yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 21:51
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, çarpıcı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Basket News'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, Chicago Bulls'tan ayrılan milli oyuncu Onuralp Bitim transferini noktalamak için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde, Fenerbahçe'nin milli oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katmayı planladığı ancak oyuncunun bu sezonu ritim kazanarak geçirmesi adına kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

Habere göre; THY EuroLeague'in yeni ekiplerinden Paris Basket, Fenerbahçe'nin Onuralp'i transfer etmesi durumunda kiralık transfer için ilk sırada yer alan kulüp konumunda.

CHICAGO BULLS'TA NE YAPTI?

Kısa forvet oyuncusu, Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery