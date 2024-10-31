Atlanta Hawks çaylağı Zaccharie Risacher'ın, Fransa'da "süper atletik" olmasına rağmen NBA'de "sıradan bir adam" olduğuna inandığı iddia edildi.



Hawks'ın 2024 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçtiği Risacher'in, NBA'e geçiş sürecinin zorluklarının farkına çoktan vardığı ortaya çıktı.



The Athletic'ten John Hollinger, Risacher'in antrenman kampı sırasında kendi durumu hakkında dürüst bir değerlendirme yaparak, "Fransa'da süper atletiktim ama artık burada sadece sıradan bir adamım." ifadelerini kullandığını aktardı.



NBA'e geçmeden önce Avrupa'da çok sayıda ödül kazanmış olan 19 yaşındaki oyuncu, 2024'te EuroCup Yükselen Yıldız ödülünün yanı sıra LNB Élite En İyi Genç Oyuncu ödülünü evine götürmüştü.



Risacher bu sezon oynanan dört maçtan ikisinde ilk beş kadroda yer alırken, karşılaşma başına 22,5 dakikada 7,3 sayı, 2,5 ribaund, 1,0 asist ve 1,0 blok istatistikleri kaydetti.



