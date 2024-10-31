Galatasaray'da Nelsson kararı!

Galatasaray, devre arasında 3 futbolcusuyla yolları ayırabilir. Victor Nelsson'un da içinde bulunduğu isimler için Okan Buruk son kararını verdi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da Nelsson kararı!
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31 Ekim 2024 11:57
Son güncelleme 31 Ekim 2024 13:05
Galatasaray, sezonu şampiyonlukla tamamlamak isterken Ocak ayında hareketli günler yaşanacak.

Sarı kırmızılı takımın devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bir yandan eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen Galatasaray, takımdan ayrılma durumu olan isimlerle ilgili de çalışmalar yapıyor.

3 İSME VEDA

Sarı kırmızılı takımda 3 isimle yollar ayrılabilir. Ziyech, Yusuf Demir ve Victor Nelsson devre arasında Galatasaray'a veda edebilir.

NELSSON; İDDİALAR GÜÇLENDİ

Okan Buruk'un Beşiktaş maçında Nelsson'un yerine Metehan Baltacı'yı alması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Nelsson ile birlikte Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in de ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

Galatasaray yönetimi, devre arasında bu oyuncular ile yollarını ayırırsa yerlerine genç oyuncuları takviye edecek. 

 
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