Lazio, Como deplasmanında farklı galip!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio, deplasmanda Como'yu 5-1 mağlup etti. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, Como deplasmanında farklı galip!
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01 Kasım 2024 00:45
Son güncelleme 01 Kasım 2024 00:48
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Como, Lazio'yu konuk etti. 

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-1 kazandı. 

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan 28. dakikada ve 81. dakikada Valentin Castellanos, 31. dakikada Pedro, 72. dakikada Patric Gabarron ve 90+5. dakikada Loum Tchaouna kaydetti. Como'nun tek golü ise 53. dakikada Luca Mazzitelli'den geldi.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Como'da Matthias Braunöder 62. dakikada Lazio'da ise Nuno Tavares65. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Lazio, 19 puana yükseldi. Como ise 9 puanda kaldı. 

Serie A'da bir sonraki hafta Como, Empoli'ye konuk olacak. Lazio ise Cagliari'yi ağırlayacak.

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