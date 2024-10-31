Semih Şentürk'e Barcelona'da saldırı!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Semih Şentürk'e Barcelona'da saldırı!
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31 Ekim 2024 20:58
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaç saldırısına uğradı.
 Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.

ÇANTASINI KURTARDI, SAATİNİ KAPTIRDI

Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardı ancak kolundaki saati kaptırdı.

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