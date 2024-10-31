Boban Marjanovic: 'Saras beni daha farklı kullanmalı'

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Boban Marjanovic, Fenerbahçe'deki günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"BENİ DAHA ÇOK KULLANMALILAR"



Ülkesi basınına konuşan Sırp oyuncu, "Tecrübeli bir kadroya sahibiz, topla oynayabilen oyuncularımız var. Her maçta öne çıkan birileri oluyor, kadromuzda 'takımın ana oyuncusu' diyebileceğimiz kimse yok. Beraber daha çok oynamaya ihtiyacımız var, ayrıca birbirimize biraz daha alışmalıyız. Tabii takımın da bana alışması lazım. Sonuçta ben 2.24 boyunda bir oyuncuyum. Sahada birçok şeyi yapabiliyorum, yapabildiğim şeyler sadece içeri devrilmek ve pota altında durmaktan ibaret değil. Bence takım beni hücumda daha çok kullanmayı denemeli. Sadece pota altından basketlerle değil, paslarımla ve bloklarımla da etkili olabilirim." dedi.



"GÜVEN OLMADAN OLMAZ"



Takımın birbirine güvenmesi gerektiğini söyleyen Marjanovic, "Umarım bir an önce istediğimiz uyumu yakalayabiliriz, bunun için birbirimize güvenmemiz lazım. Gerçek bir takım olabilmenin tek yolu bu. Birbirimize güvenmezsek işler bizim için çok zor olur. Son olarak Maccabi karşısında çok zorlandık ama son çeyrekte şu ana kadarki en iyi basketbolumuzu oynadık. Panathinaikos maçı da benzerdi, kazanabilirdik ama son bölümde top kayıpları yaptık." sözlerini sarf etti