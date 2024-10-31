İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında Atletico Madrid, deplasmanda Vic ile karşı karşıya geldi.



Estadi Municipal de Futbol de Vic'te oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 81 (P) ve 89. dakikalarda Julian Alvarez kaydetti.



Öte yandan Vic'te Alfons Senye, 80. dakikada itirazdan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Mücadeleyi 2-0 kazanan Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.