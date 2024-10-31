Atletico, Julian Alvarez'in golleriyle turladı!

İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında Atletico Madrid, deplasmanda Vic'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atletico, Julian Alvarez'in golleriyle turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 22:52
İspanya Kral Kupası 1. Tur maçında Atletico Madrid, deplasmanda Vic ile karşı karşıya geldi. 

Estadi Municipal de Futbol de Vic'te oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 81 (P) ve 89. dakikalarda Julian Alvarez kaydetti. 

Öte yandan Vic'te Alfons Senye, 80. dakikada itirazdan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Mücadeleyi 2-0 kazanan Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery