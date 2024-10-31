Real Madrid, İspanya'da yaşanan ve en az 158 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin mağdurları için 1 milyon euro bağış yapacağını duyurdu.
Kulüp, desteğini mağdurlara yardım etmek için harekete geçen yardım kuruluşlarına iletecek. Felaketin ardından yapılacak olan bu yardım, bölgedeki toparlanma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.
VALENCIA - REAL MADRID MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ
LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.
Kulüp, desteğini mağdurlara yardım etmek için harekete geçen yardım kuruluşlarına iletecek. Felaketin ardından yapılacak olan bu yardım, bölgedeki toparlanma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.
VALENCIA - REAL MADRID MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ
LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.