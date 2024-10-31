Real Madrid, İspanya'da yaşanan ve en az 158 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin mağdurları için 1 milyon euro bağış yapacağını duyurdu.



Kulüp, desteğini mağdurlara yardım etmek için harekete geçen yardım kuruluşlarına iletecek. Felaketin ardından yapılacak olan bu yardım, bölgedeki toparlanma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.



VALENCIA - REAL MADRID MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ



LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.