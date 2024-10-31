Real Madrid'den 1 milyon Euro bağış!

Real Madrid, İspanya'daki sel felaketinin mağdurları için 1 milyon euro bağış yapacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Real Madrid'den 1 milyon Euro bağış!
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31 Ekim 2024 23:50
Son güncelleme 31 Ekim 2024 23:53
Real Madrid, İspanya'da yaşanan ve en az 158 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin mağdurları için 1 milyon euro bağış yapacağını duyurdu.

Kulüp, desteğini mağdurlara yardım etmek için harekete geçen yardım kuruluşlarına iletecek. Felaketin ardından yapılacak olan bu yardım, bölgedeki toparlanma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ

LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.
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