Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 15:34

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM YÖKDİL tarihi

2025 YÖKDİL sınavı ne zaman sorusu ÖSYM takvimi ile tekrar gündeme geldi. YÖKDİL sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM YÖKDİL tarihi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takviminin yayımlanacağı tarih, sınavlara katılacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yayımlanacak olan 2025 sınav takvimi ile birlikte YÖKDİL sınav tarihleri de belli olacak. Peki, 2025 YÖKDİL sınavı ne zaman?

2025 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 takvimi henüz netleşmedi. Fakat bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

2025 YÖKDİL SINAVI TAKVİMİ

YÖKDİL'in gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz


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