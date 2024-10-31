Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık!

3 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık!
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31 Ekim 2024 20:32
Son güncelleme 31 Ekim 2024 21:08
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber geldi.
Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı'nın kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımı'mızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.




 
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