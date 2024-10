Tomislav Mijatovic: 'Sahada ekstra enerji ile mücadele ettik!'

THY EuroLeague'in 7. haftasında ALBA Berlin deplasmanından 86-70'lik galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic maçtan sonra görüşlerini şöyle açıkladı:



"Öncelikle, EuroLeague'de çift maç haftasının ikinci karşılaşmasını oynadık ve her iki takımı da verdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum. Bu akşam iki takım da elinden gelenin en iyisini yaptı. Özellikle oyuncularımızı deplasmanda aldıkları bu harika galibiyet için kutluyorum. Maçtan önce de söylediğim gibi, Koç Gonzalez'in her oyuncuya uyan, çok aktif ve hareketli bir sistemi var. Bu yüzden, 40 dakika boyunca tamamen odaklanmış ve enerjik olmanız gerekiyor. Bugün oyuncularımız bu konuda harika bir iş çıkardı ve ekstra bir enerji ortaya koydular. İstanbul'da iki gün önce oynadığımız oyundan çok daha iyi oynadık. Oyuncularımı bu müthiş mücadele ve galibiyet için içtenlikle tebrik ediyorum. Bu şekilde devam ederek her iki kulvarda da sezon boyunca başarıya ulaşmayı hedefliyoruz."