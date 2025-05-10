Batagov: 'Kupa finalini kazanacağız'

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Arseniy Batagov maç sonrası konuştu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Batagov, "İlk yarı baskılarda iyiydik, rakibe de fırsatlar veremedik. Değerlendiremediğimiz gol fırsatları da vardı. İkinci yarı başlangıcı zor oldu. Rakibin duran toplarında sıkıntı yaşadık. Bunu düzeltip kupa finalini kazanacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Batagov, "İlk yarı baskılarda iyiydik, rakibe de fırsatlar veremedik. Değerlendiremediğimiz gol fırsatları da vardı. İkinci yarı başlangıcı zor oldu. Rakibin duran toplarında sıkıntı yaşadık. Bunu düzeltip kupa finalini kazanacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.