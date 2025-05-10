Torreira: 'Biz Galatasaray'ız'

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı formayı giyen Lucas Torreira, X hesabından bir paylaşımda bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"BİZ GALATASARAY'IZ"
Uruguaylı yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Kalbimizle ve büyük bir tutkuyla önemli bir zafer kazandık. Biz Galatasaray'ız" ifadesini kullandı.
"BİZ GALATASARAY'IZ"
Uruguaylı yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Kalbimizle ve büyük bir tutkuyla önemli bir zafer kazandık. Biz Galatasaray'ız" ifadesini kullandı.