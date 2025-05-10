Paul Scholes: 'Finalde favori Manchester United'

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United - Tottenham maçıyla ilgili konuştu.



İngiliz futbol insanı, finalde Manchester United'ın favori olduğunu söyledi.



Paul Scholes, "İki takım da kupayı kazanmak istiyor. Manchester United'ın tarihi, kupayı nasıl kazanacağını biliyor. Tottenham'ın böyle bir tecrübesi yok. Bu deneyim, kulübün büyüklüğü ve tarihi Manchester United'ın kupayı kazanmasına yardımcı olacaktır. Ange Postecoglou'yu gerçekten seviyorum, çok iyi bir takımı var ama Manchester United'ın favori olduğunu düşünüyorum." dedi.



Manchester United ile Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.



