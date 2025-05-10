Milli karateci Enes Özdemir, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonada milli sporculardan Dilara Bozan da kadınlar kata kategorisinde bronz madalya elde etti.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyonada milli sporculardan Dilara Bozan da kadınlar kata kategorisinde bronz madalya elde etti.