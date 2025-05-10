Ömer Üründül: 'Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?'

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Ömer Üründül'ün o yazısı;



"FORMALİTE MAÇI İZLEDİK"



"Fenerbahçe, geçen haftaki derbi mağlubiyeti ile matematiksel olarak olmasa da lige havlu atmıştı. Dün gece adeta tatsız tuzsuz bir formalite maçı izledik. Fenerbahçe ilk yarıda son derece temposuz, devre sonundaki gole kadar pozisyonsuz bir futbol sergiledi."



"SANKİ FUTBOLU BIRAKMIŞ BİR STOPER"



"Nasıl tempo yapabilirler ki? Dzeko- Tadic-Talisca bir arada oynuyor. Bir de üstelik Diego Carlos gibi sanki futbolu bırakmış bir stoper sahada. Fenerbahçe ilk devre ortasına kadar üç kez de sarı kart gördü. Diego Carlos'un net ikinci sarısını göstermeye ise hakem Burak Pakkan gördüğü halde cesaret edemedi. "



"FENERBAHÇE, DÜŞÜK TEMPOYA HİÇ OLMAZSA 1 VİTES EKLEDİ"



"Sonra 45. dakikada sahneye ilk yarının en iyi futbolcusu Mert Müldür çıktı. Çok kaliteli bir gole de imza attı. İkinci yarıda teknik direktör Jose Mourinho, Carlos'u çıkarınca Fenerbahçe çok düşük temposuna hiç olmazsa 1 vites ekledi. Ardından Milan Skriniar'ın yoktan var ettiği bir pozisyonda fark ikiye çıktı. Sonra da En-Nesyri alışılmış kafa gollerine uzun aradan sonra dönmüş oldu. Oğuz da neticeyi ilan etti. Ve sonuçta da 3 puan kazanıldı."



"YUSUF AKÇİÇEK NEDEN OYNAMIYOR"



"Mourinho yine beklendiği gibi altı oyuncu değiştirerek maça başladı. Sonra da kafasına göre hamleler yaptı. İrfan Can Kahveci ile yıldızının barışmadığı kesin bir gerçek. Sormak istiyorum kendisine, 'ortaya çıkardım' diye övündüğü Yusuf Akçiçek neden oynamıyor?"



