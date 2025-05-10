Trabzonspor'da penaltı itirazı!

Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya sarı kart gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.
Hakem Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.
Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.
44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya sarı kart gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.
Hakem Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.
Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.