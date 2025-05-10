İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray iddiası

Son olarak Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan eski Galatasaraylı futbolcu Necati Ateş, Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Ateş, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"BU İŞ BİTTİ DİYEMEYİZ"
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunu değerlendiren Necati Ateş, "Galatasaray, matematiksel olarak garantilemediği sürece bu iş bitti diyemeyiz. Ben Galatasaray'da antrenörken 1 gol farkla şampiyonluğu kaçırdık. Galatasaray'da net biliyorum şu anda çok disiplinli bir hava var" şeklinde konuştu.
"OSIMHEN, TEK BAŞINA YAPMADI"
Osimhen'in çok büyük bir oyuncu olduğunu, ama tek başına bir takım olmadığını belirten Ateş, "Şampiyonlukta çok önemli bir faktör; ama şampiyonluğu Galatasaray'ın kolektif oyunu aldı. Fenerbahçe yöneticilerinin 'Osimhen bizde olsaydı 10 puan farkla şampiyonduk' sözü hayalden ibaret. Hayal kurmayı seviyorlar. Osimhen 10 değil 15 puan kazandırmıştır, ama tek başına değil. Yanındaki arkadaşları ile kazandırmıştır. Galatasaray, Fenerbahçe'den farklı olarak sahada kalmayı başarıyor ve sahada sonucu alıyor. Sahanın içinde kalıp, sahanın içinde başarılı olursan şampiyon olunur" dedi.
BERNARDO SILVA VE KEVIN DE BRUYNE İDDİALARI
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva ve Kevin de Bruyne için Necati Ateş, "Bernardo Silva tartışılacak bir oyuncu değil. Transferi Galatasaray'a olmaz demiyorum, ama çok zor. Çünkü onu herkes ister. Kevin de Bruyne keşke gelse. Galatasaray'a çok büyük faydası olur" açıklamasını yaptı.
"G.SARAY, ICARDI'NİN YANINA İKİ SÜPER SANTRFOR ALACAK"
Necati Ateş, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak zorunda. Osimhen'i 70 milyon Euro'ya alırsa, Şampiyonları Ligi'nde başarılı olup 100 milyon Euro'dan fazlasına satabilir. Ama olmazsa Galatasaray, Icardi'nin yanına 2 tane süper santrafor alacak" ifadelerini kullandı.
"İLKAY VE HAKAN BİR GÜN G.SARAY'DA OYNAYACAK"
Ateş, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın ve Inter formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya hazırlanan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun bir gün Galatasaray'a transfer olacaklarını söyledi: "Hakan Çalhanoğlu, şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi... Müthiş oynuyor. Hakan'la yarı final maçından sonra telefonla konuştuk. Münih'teki finale gitmeyi planlıyorum. İlkay Gündoğan da Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar. Hem İlkay hem de Hakan, Avrupa'dan Galatasaray'a gelme ihtimali olan oyunculara Galatasaray'la ilgili referans oluyorlar ve Galatasaraylı olduklarını hiç gizlemiyorlar"
"BU İŞ BİTTİ DİYEMEYİZ"
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunu değerlendiren Necati Ateş, "Galatasaray, matematiksel olarak garantilemediği sürece bu iş bitti diyemeyiz. Ben Galatasaray'da antrenörken 1 gol farkla şampiyonluğu kaçırdık. Galatasaray'da net biliyorum şu anda çok disiplinli bir hava var" şeklinde konuştu.
"OSIMHEN, TEK BAŞINA YAPMADI"
Osimhen'in çok büyük bir oyuncu olduğunu, ama tek başına bir takım olmadığını belirten Ateş, "Şampiyonlukta çok önemli bir faktör; ama şampiyonluğu Galatasaray'ın kolektif oyunu aldı. Fenerbahçe yöneticilerinin 'Osimhen bizde olsaydı 10 puan farkla şampiyonduk' sözü hayalden ibaret. Hayal kurmayı seviyorlar. Osimhen 10 değil 15 puan kazandırmıştır, ama tek başına değil. Yanındaki arkadaşları ile kazandırmıştır. Galatasaray, Fenerbahçe'den farklı olarak sahada kalmayı başarıyor ve sahada sonucu alıyor. Sahanın içinde kalıp, sahanın içinde başarılı olursan şampiyon olunur" dedi.
BERNARDO SILVA VE KEVIN DE BRUYNE İDDİALARI
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva ve Kevin de Bruyne için Necati Ateş, "Bernardo Silva tartışılacak bir oyuncu değil. Transferi Galatasaray'a olmaz demiyorum, ama çok zor. Çünkü onu herkes ister. Kevin de Bruyne keşke gelse. Galatasaray'a çok büyük faydası olur" açıklamasını yaptı.
"G.SARAY, ICARDI'NİN YANINA İKİ SÜPER SANTRFOR ALACAK"
Necati Ateş, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak zorunda. Osimhen'i 70 milyon Euro'ya alırsa, Şampiyonları Ligi'nde başarılı olup 100 milyon Euro'dan fazlasına satabilir. Ama olmazsa Galatasaray, Icardi'nin yanına 2 tane süper santrafor alacak" ifadelerini kullandı.
"İLKAY VE HAKAN BİR GÜN G.SARAY'DA OYNAYACAK"
Ateş, Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın ve Inter formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya hazırlanan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun bir gün Galatasaray'a transfer olacaklarını söyledi: "Hakan Çalhanoğlu, şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi... Müthiş oynuyor. Hakan'la yarı final maçından sonra telefonla konuştuk. Münih'teki finale gitmeyi planlıyorum. İlkay Gündoğan da Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar. Hem İlkay hem de Hakan, Avrupa'dan Galatasaray'a gelme ihtimali olan oyunculara Galatasaray'la ilgili referans oluyorlar ve Galatasaraylı olduklarını hiç gizlemiyorlar"