Bellingham için ameliyat ihtimali!

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Jude Bellingham, bu yaz omuzundan ameliyat olabilir.



Marca'da yer alan habere göre, İngiliz yıldız, yaklaşık bir buçuk yıldır omuz ağrıları yaşıyor. Bellingham'ın bu nedenle yaz aylarında bıçak altına yatabileceği kaydedildi.



Real Madrid'de bu sezon 48 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.



