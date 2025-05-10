Abdülkerim Bardakcı: 'Yunus da bunu kabul ediyor'

Şampiyonluk maçlarından biriydi benim için. Allah'ın izniyle kazandık. İkinci yarıda daha iyi futbol oynadık ve kazandık. Şampiyonluk için bir adım kaldı ve onu da haftaya taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz.





Benim sevincim zaten o, onu kabul ediyor Yunus. (Gülerek) Hoşumuza giden bir sevinç. Allah nasip ederse şampiyonluk kutlamasına da bu müzikle çıkmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.