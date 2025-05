Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Trabzon'da Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata attı. Galatasaray'da ilk golü atan Abdülkerim, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşadı.Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya beşinci galibiyetini elde etti. Fatih Tekke ile yükselişe geçen Trabzonspor ise Süper Lig'de son iki maçta 3 puan alamadı.Bu sonucun ardından Galatasaray, 86 puana yükseldi. Trabzonspor, 46 puanda kaldı.Trabzonspor ile Galatasaray, hafta içinde de Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. İki ekip arasındaki final maçı 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.(86 puan) Galatasaray - 33 maç(78 puan) Fenerbahçe - 33 maç(46 puan) Trabzonspor - 33 maçTrendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sarı-kırmızılı rakibi ile 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı final karşılaşmasını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirdi.Teknik direktör Fatih Tekke, kupa maçı öncesinde en son Kasımpaşa ile oynadığı lig maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.Tekke, Muhammet Taha Tepe'nin yerine sakatlığı düzelen kaptan Uğurcan Çakır'a görev verdi. Bordo-mavili takımın genç çalıştırıcı Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Banza ve Zubkov'u yedek kulübesinde oturturken Mendy, Visca, Cham, Enis Destan ve kart cezasını tamamlayan Malheiro'yu 11'de oynattı.Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Malheiro ve Enis Destan 11'i ile sahaya çıktı.Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Savic, Draguş, Hüseyin Türkmen ve Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.Trabzonspor, karşılaşmanın 5. dakikasında etkili oldu. Trabzonspor hücumunda Mustafa, sol kanat çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak topu kornere çıkardı.Galatasaray, Trabzonspor karşısında mücadelenin ilk bölümünde önemli ataklar gerçekleştirdi.8. dakikada Galatasaray hücumunda Sallai, sağ kanattan topu ceza sahası içine kadar sürdü, ardından penaltı noktasında bulunan Barış'a çıkardı. Barış topa bekletmeden vurmak istedi ancak ıskaladı.10. dakikada ise Galatasaray'da Sara ve Barış verkaç ile ceza sahasına girdi. Sara sağ çaprazda boşluğu bulunca şutunu çekti. Bu top Uğurcan Çakır'da kaldı.12. dakikada gelişen Galatasaray hücumunda Sallai ceza sahası sağından topu içeriye çevirdi. Osimhen markaj halindeyken topa sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Uğurcan yakın köşeye gelen topun sahibi oldu.Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadelede bir sakatlık yaşandı. Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan, sakatlandı. Enis, sakatlandıktan sonra bir süre daha kendisini denemek istedi ancak oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da sakatlanan Enis yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, dev maçta 38. dakikada çok önemli iki kurtarışa imza attı. Trabzonspor hücumunda ceza sahası sağ çaprazında Visca vurdu Muslera topu penaltı noktasına çeldi ardından boşta kalan topa Mendy vurdu ancak yeniden Muslera topu çıkarmayı başardı.Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya sarı kart gösterdi.Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.Hakem Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.Trabzonspor, Galatasaray karşısında 45. dakikada gole çok yaklaştı. Trabzonspor hücumunda Visca ceza sahası içi sol tarafından içeriye ortaladı, Okay Yokuşlu ön direkte kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.Galatasaray, karşılaşmanın 48. dakikasında etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, sol kanatta topla buluştu. Barış Alper, arka direkte boş durumda bulunan Yunus Akgün'ü topla buluşturdu. Yunus'un gelişine vuruşu dışarıya gitti.Galatasaray, 56. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada kornerden gelen vurda kafa vuruşunu yapan Abdülkerim'e kaleci Uğurcan Çakır geçit vermedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın ikinci yarıya daha iyi başlamasının ardından oyuna müdahalede bulundu. Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 58. dakikada yerini Oleksandr Zubkov'a bıraktı.Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile öne geçti. Bu dakikada kullanılan kornerde Mario Lemina'nın vuruşu direkten geri döndü. Geri dönen topu tamamlamak isteyen Barış Alper'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti ve Galatasaray, bir korner daha kazandı.Bu dakikada soldan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafayla topu ağlara gönderdi.Galatasaray, karşılaşmanın 77. dakikasında yine duran topla etkili oldu. Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde Victor Osimhen'in kafa vuruşu dışarıya gitti.Galatasaray'da Alvaro Morata, 78. dakikada Gabriel Sara yerine oyuna dahil oldu. İspanyol golcü, 84. dakikada gelişen atakta topu ağlara gönderdi. Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus, ceza sahasında topla buluştu. Yunus, geriden gelen Morata'yı gördü. Morata, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla durumu 2-0 yaptı.Trabzon'daki mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.5. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda kaleci Muslera, sol tarafına doğru yatarak topu kornere gönderdi.10. dakikada Sallai'nin sağdan kullandığı taç atışında, son olarak ceza alanı içinde Barış Alper'in pasında, Sara'nın kaleye gönderdiği top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti.12. dakikada sağ tarafta Sallai'nin pasında, ceza alanı içinde Osimhen'in dönerek vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.19. dakikada sakatlanan Enis Destan'ın yerine Sikan oyuna girdi.33. dakikada Cham'ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.38. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın şutunda Muslera, topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde topu takip eden Mendy'nin şutundan Muslera ikinci kez tehlikeyi güçlükle önledi.44. dakikada Mendy'in derinlemesine pasında Visca, kalesini terk eden Muslera tarafından düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, çizgiye yakın yerdeki pozisyon için önce serbest atış kararı verdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun içeride olup olmamasını inceleyen Karaoğlan, Visca'nın ofsaytta olduğunu tespit ederek kararını iptal etti.45+5. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.45+6. dakikada Arif Boşluk'un ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topa sahip oldu.İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.48. dakikada soldan ceza alanına giren Barış Alper Yılmaz'ın ortasında, arka direkteki Yunus Akgün'ün gelişine şutunda, top az farkla üsten auta gitti.55. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu üsten kornere gönderdi.65. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Lemina'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Barış Alper Yılmaz kaleye gönderdi ancak savunma çizginin önünde topu kornere çeldi.77. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Osimhen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldıPapara ParkAtilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan BilirUğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Dk. 75 Nwakaeme), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Cham, Visca (Dk. 75 Banza), Mustafa Eskihellaç (Dk. 58 Zubkov), Enis Destan (Dk. 19 Sikan)Muslera, Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Jakobs (Dk. 90 Ahmed Kutucu), Torreira, Lemina (Dk. 90 Frankowski), Sara (Dk. 77 Morata), Yunus Akgün (Dk. 90 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Eren Elmalı), OsimhenDk. 66 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 84 Morata (Galatasaray)Dk. 44 Muslera, Dk. 90+5 Morata (Galatasaray) Dk. 58 Cham (Trabzonspor)