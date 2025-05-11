10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
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0-2
10 Mayıs
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10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
2-1
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-7
10 Mayıs
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10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
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0-1
10 Mayıs
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0-0
10 Mayıs
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Holstein Kiel-Freiburg
1-2
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
2-0
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0-0
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0-1
10 Mayıs
Valencia-Getafe
3-0
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10 Mayıs
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Mallorca-Real Valladolid
2-1
10 Mayıs
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Lazio-Juventus
1-1
10 Mayıs
Empoli-Parma
2-1
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
0-2
10 Mayıs
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Rennes-Nice
2-0
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
1-4
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Toulouse-Lens
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0-3
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Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
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Kortrijk-St.Truiden
2-2
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
0-0
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Anderlecht-Union St.Gilloise
0-1
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10 Mayıs
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1-4
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10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
3-0
10 Mayıs
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2-5
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Santa Clara-Famalicao
2-1
10 Mayıs
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10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
2-1
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-1
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
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0-1
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-0
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Leyton Orient-Stockport County
2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
2-1
10 Mayıs
Laval-Metz
2-3
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
1-1
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Lorient-Martigues
5-1
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Red Star-Dunkerque
1-1
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Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

calendar 11 Mayıs 2025 01:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler
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İspanya'da El Clasico heyecanı: İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak ve saat 17.15'te başlayacak mücadelede hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Dev karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde son oynanan Celta Vigo maçına ilk 11'de başlamış ve performansıyla dikkat çekmişti. Arda 83 dakika sahada kaldığı maçta 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Milli futbolcunun, zorlu Barcelona deplasmanında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.



MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

BARCELONA'NIN EKSİKLERİ

Barcelona'da sakatlığı bulunan Jules Kounde, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı sonrası Inter maçında sonradan oyuna dahil olan Robert Lewandowski'nin de mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Katalan ekibinde sakatlığı bulunan bir diğer isim Alejandro Balde'nin de durumu belirsiz.

REAL MADRID'DE EKSİKLER

Real Madrid'de sakatlıkları bulunan; Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Carvajal ve David Alaba, bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte 6 maç ceza alması sonrası ameliyat olan Antonio Rüdiger de bu maçta forma giyemeyecek.

BARCELONA'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK!

Barcelona, bu sezon Real Madrid karşısında kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor. Hansi Flick'in ekibi, bu sezon 3 maçı da kazandı.

İki takımın bu sezonki maçları şu şekilde:

Real Madrid 0-4 Barcelona (İspanya La Liga)
Real Madrid 2-5 Barcelona (İspanya Süper Kupa Final)
Barcelona 3-2 Real Madrid (İspanya Kral Kupası Final)

LİGDE SON DURUM

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, özellikle konuk ekip Real Madrid için hayati bir önem taşıyor.

34 haftası geride kalan İspanya La Liga'da Barcelona, topladığı 79 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Real Madrid'in ise 75 puanı bulunuyor. Real Madrid, kazanarak rakibi ile puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Barcelona ise kalan haftalar öncesi puan farkını 7'ye çıkartarak zirvede iyice rahatlamayı amaçlıyor.

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