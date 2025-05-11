İspanya La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak ve saat 17.15'te başlayacak mücadelede hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Dev karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde son oynanan Celta Vigo maçına ilk 11'de başlamış ve performansıyla dikkat çekmişti. Arda 83 dakika sahada kaldığı maçta 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Milli futbolcunun, zorlu Barcelona deplasmanında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.Barcelona'da sakatlığı bulunan Jules Kounde, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı sonrası Inter maçında sonradan oyuna dahil olan Robert Lewandowski'nin de mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Katalan ekibinde sakatlığı bulunan bir diğer isim Alejandro Balde'nin de durumu belirsiz.Real Madrid'de sakatlıkları bulunan; Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Eder Militao, Dani Carvajal ve David Alaba, bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte 6 maç ceza alması sonrası ameliyat olan Antonio Rüdiger de bu maçta forma giyemeyecek.Barcelona, bu sezon Real Madrid karşısında kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor. Hansi Flick'in ekibi, bu sezon 3 maçı da kazandı.Real Madrid 0-4 Barcelona (İspanya La Liga)Real Madrid 2-5 Barcelona (İspanya Süper Kupa Final)Barcelona 3-2 Real Madrid (İspanya Kral Kupası Final)Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, özellikle konuk ekip Real Madrid için hayati bir önem taşıyor.34 haftası geride kalan İspanya La Liga'da Barcelona, topladığı 79 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Real Madrid'in ise 75 puanı bulunuyor. Real Madrid, kazanarak rakibi ile puan farkını 1'e düşürmek ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Barcelona ise kalan haftalar öncesi puan farkını 7'ye çıkartarak zirvede iyice rahatlamayı amaçlıyor.