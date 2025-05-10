Servet Çetin: 'Ankaragücü'ne geçmiş olsun'

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Çetin, çok gol kaçırdıklarını ve bunu da sezonun genelinde yaşadıklarını dile getirdi.



Son hafta play-off şanslarını kaybettiklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:



"Öncelikle hakemi kutlarım, adil doğru maç yönetti. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. İlk yarı 3-4 gol bulabilecekken devre sonunda 1-0 geriye düştük. İkinci yarı yine pozisyonlar bulduk ama değerlendirmedik. Sezonun özeti çok pozisyon bulup değerlendiremeyen bir takım olmamız. Sözleşmem haziranda bitiyor, sonrasına bakacağız. Ankaragücü de köklü bir camia, geçmiş olsun diliyorum."



