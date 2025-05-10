Bundesliga'da 33. hafta maçında şampiyon Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı konuk etti.Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0 kazandı.Karşılaşmada Bayern'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Harry Kane ve 90. dakikada Olise kaydetti.Bayern Münih'de Thomas Müller, taraftarı önünde son maçına çıktı. Maçtan önce taraftarlar efsanelerine özel bir veda gerçekleştirdi.Bu sonuç ile birlikte Bayern, puanını 79 yaptı. Mönchengladbach ise 45 puan ile 9. sırada yer aldı.Ligin son haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'a konuk olacak. Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.