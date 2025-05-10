Mustafa Kaplan gözyaşlarını tutamadı!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımının 2. Lig'e düşmesinden sonra göz yaşlarını tutamayarak, "Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik." dedi.



Sarı-lacivertlilerin Trendyol 1. Lig'in son haftasında Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendiği maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, göz yaşlarına hakim olamadı.



Göreve gelmesiyle 3 maçını da kazandıklarını vurgulayan Kaplan, "Çok üzgünüm. Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik. Maç boyunca onurlu mücadelemizi sahaya yansıttık. Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını bilir. İkinci yarıda bizden önce 16 maç oynanmış 3 galibiyet, biz son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Keşke geçmişte 1 puanımız daha olsaydı. Özellikle Manisa maçı için söylüyorum. Ümraniye'nin de sahasında kaybedeceğini düşünmüyorduk. 2019'da olduğu gibi bugün de bir hikaye yazacaktık maalesef üçlü averajla biz küme düştük." ifadelerini kullandı.



Ankaragücü'nü çalıştırmak için bu sezon çok beklediğini anlatan Kaplan, "Hiçbir yere gitmedim, bekledim. Geldim 3 maçı da aldık. Hem maddi hem de manevi olarak başkan da yanımızdaydı. Ankaragücü 'seneye kal' derse kalırız. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz." diye konuştu.



Mustafa Kaplan, toplantıdan ayrılırken de göz yaşlarını tutamayarak, "Hatır gönül işleriyle bu takım küme düştü. Biri oradan biri buradan arattırıyor takımı çalıştırmak için, yazık. Geçen yıl da bu yıl da aynısı." değerlendirmesinde bulundu.



