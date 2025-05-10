Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarışında ağır yara aldı!

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, Southampton ile deplasmanda karşılaştı.



St. Mary'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.



Bu sonuç ile birlikte Manchester City, ilk 4 yarışında çok önemli bir 2 puan bıraktı. City, 65 puan ile maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor. Ligden düşmesi kesinleşen Southampton ise 12 puan ile son sırada bulunuyor.



Manchester City, ligde gelecek hafta Bournemouth'u sahasında konuk edecek.