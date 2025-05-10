Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
Canlı yayında konuşan Demirel, çarpıcı ifadeler kullandı. Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:
"BU BANA ÇOK SÖYLENDİ"
"Mourinho ilk geldiği zaman çok fazla adınız geçmişti. 'Volkan Demirel teknik kadroya girsene, Mourinho ile çalışsana' diye. Böyle bir teklif gelmiş miydi?" "Direkt bir teklif gelmedi ama bu çok söylendi bana."
"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
"Aynı zamanda yönetime de girmem söylendi Aziz Yıldırım tarafından. Benim için ne bir hocanın yardımcısı olmak ne de yönetimsel anlamda bir duruma geçmek söz konusu değil."
"BEN YOLUMU ÇİZDİM"
"Ben yolumu çizdim, benim yolum teknik direktörlük. Bu yolda ne kadar ilerleyeceğim, ne kadar başarılı olacağım onu da zaman gösterecek. Tabii ki hedefim var ama ne zamansa doğru zaman, o zaman..."
Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın teklifini açıkladı!
Volkan Demirel, Jose Mourinho göreve getirildiğinde Fenerbahçe'den teknik ekibe girmesi yönünde teklif alıp almadığını açıkladı. Demirel, Aziz Yıldırım ile ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından Asist Analiz YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
- 14:21 Altay'da 7 oyuncu serbest kalacak
- 14:13 El Clasico öncesi Arda Güler müjdesi
- 14:07 Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!
- 13:59 Volkan Demirel, Aziz Yıldırım'ın teklifini açıkladı!
- 13:46 Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'a karşı seride öne geçti!
- 13:33 Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki galibiyet planı!
- 13:29 Galatasaray'dan sürpriz hamle: Yann Sommer
- 13:25 Fatih Tekke: "Hedef cesur bir takım oluşturmak"
- 12:56 Beşiktaş, forvet hattına çift takviye planlıyor!
- 12:42 Jose Mourinho, 31 farklı 11 seçti!
- 12:34 Gedson Fernandes, yüzde yüz kartal olacak!
- 12:20 Trabzonspor - Galatasaray: 10 şifre
- 12:08 Engin Verel'den Diego Carlos sözleri!
- 11:42 Arda Turan, Shakhtar ile imzalamaya yakın!
- 11:38 Ömer Üründül: "Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?"
- 11:31 Gürcan Bilgiç: "Önce Dzeko'ya söylesinler"
- 11:08 Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
- 11:06 Beşiktaş'a Ada'dan santrfor: Fabio Silva
- 10:42 Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi
- 10:42 Beşiktaş'ta kanat harekatı: Dennis Man
- 10:27 Beşiktaş'tan Bajo için ilk temas!
- 10:00 Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
- 09:40 Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: "Kupayı Unutmayın"
- 01:14 Trabzonspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:08 Ömer Faruk Beyaz, ligde bir ilki yaşadı!
- 01:03 Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı
- 01:01 İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi
- 00:59 En-Nesyri 6 maç sonra gol attı
- 00:57 Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı!
- 00:53 Joao Pereira: "Lig sonuna kadar savaşacağız"
- 00:39 BeIN Trio ekibinden Başakşehir - Fenerbahçe yorumları!
- 23:45 Milan'dan geri dönüş!
- 23:36 3.Lig'te üçüncü tura yükselen takımlar belli oldu!
- 23:35 Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi!
- 23:32 Mersinspor tek sayı farkla galip!
- 23:24 Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!
- 23:21 Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga!
- 22:59 Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
- 22:49 Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
- 22:35 Dusan Tadic'ten transfer açıklaması!
- 22:27 Selçuk İnan'dan veda sinyali!
- 22:22 Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
- 22:16 Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi
- 22:15 Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı kabus yaşıyor!
- 22:01 Fenerbahçe, Başakşehir'de dört golle kazandı!
- 21:56 Küme düşme hattını karıştıran sonuç!
- 21:46 Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
- 21:25 Fenerbahçe penaltı bekledi; hakem izledi ve sürdürdü!
- 21:05 MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
- 20:56 Fenerbahçe'de gerginlik: Talisca - Tadic
- 20:38 Başakşehir'de kırmızı itirazı!
- 20:22 Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR vermedi
- 20:20 Yakup Sekizkök: "Finalde favori biziz"
- 20:08 Galatasaray'da final sonrası kupa mesajı!
- 19:52 Galatasaray'dan tarihi zafer
- 19:34 Hatayspor'da ayrılık: Aboubakar
- 19:28 Jose Mourinho: "Sıfır puan alsak da ikinci bitireceğiz"
- 19:00 Başakşehir - Fenerbahçe: İlk 11'ler
- 18:56 Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
- 18:44 Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
El Clasico öncesi Arda Güler müjdesi
Milan'dan geri dönüş!
Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
Avrupa ve Konferans Ligi'nin 4 finalistinden 3'ü İngiltere ekipleri oldu
Real Madrid'in yeni hedefi: Gyökeres!
Manchester United, finale 7 golle yürüdü!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
-
2
Trabzonspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
3
Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
-
4
Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
-
5
MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
-
6
Ömer Üründül: "Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?"
-
7
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
-
8
Selçuk İnan'dan veda sinyali!
-
9
Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
-
10
Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi