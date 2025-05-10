Şampiyonluk yarışında ikili averaj Galatasaray'da!

Galatasaray, şampiyonluk yarışına girdiği Fenerbahçe karşısında ikili averajı elinde bulunduruyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-1 yendiği rakibiyle ikinci yarıda RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldı.
İkili averajı eline geçiren "Cimbom" sezon sonunda olası puan eşitliğinde ligi rakibinin önünde bitirecek.
Galatasaray, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-1 yendiği rakibiyle ikinci yarıda RAMS Park'ta 0-0 berabere kaldı.
İkili averajı eline geçiren "Cimbom" sezon sonunda olası puan eşitliğinde ligi rakibinin önünde bitirecek.