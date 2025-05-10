Serhat Sütlü: 'Her maça 3 puan için çıkacağız'

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Serhat Sütlü, istekli ve arzulu futbollarını sürdürdüklerini söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergilediklerini belirtti.



Oyuncu grubunun baskılı futbola çok müsait olduğunu aktaran Sütlü, şunları kaydetti:



"Geldiğimizden beri ortaya koymak istediğimiz istekli futbolu bugün de sahaya yansıtmaya çalıştık. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımızın oyunun her anını istiyor olması ve kazanma arzusu çok değerli. Baskılı, coşkulu, istekli oyun istediğimizi en baştan beri oyunculara ifade etmiştik. Oyuncu grubumuz buna çok müsait. Her çıktığımız oyunu domine etmek ve kazanmak için sahada olduk. Çocuklar bu isteğe çok olumlu cevap verdi. Sistem ve oyuncu grubu çok net birbiriyle eşleşmiş oldu. Son haftalara gelirken 1 maç daha kazandık. Bundan sonra kalan maçlarımıza 3 puan parolasıyla çıkıp en üst sırada ligi tamamlamak istiyoruz."



