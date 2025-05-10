İşte Trendyol 1. Lig'in karnesi!

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-3
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-0DA
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
2-0
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
2-1
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-7
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
2-1
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
0-5
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-1
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-1
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
3-0
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
2-0
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
0-0
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
0-3
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
1-4
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
1-2
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
1-034'
10 Mayıs
Fulham-Everton
1-3
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
0-1
10 Mayıs
Southampton-M.City
0-0
10 Mayıs
Wolves-Brighton
0-2
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
0-034'
10 Mayıs
Valencia-Getafe
3-0
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
3-2
10 Mayıs
Girona-Villarreal
0-034'
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
1-133'
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
3-1
10 Mayıs
Lazio-Juventus
0-045'
10 Mayıs
Empoli-Parma
21:45
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
3-1
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
0-017'
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
22:00
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-0
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
2-0
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
21:30
10 Mayıs
Beerschot-Cercle Brugge
4-2
10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
2-2
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
0-0DA
10 Mayıs
Anderlecht-Union St.Gilloise
21:45
10 Mayıs
Altach-Grazer AK
2-2
10 Mayıs
LASK-Hartberg
0-0
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
1-4
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
1-2DA
10 Mayıs
Yverdon-Sion
1-045'
10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
2-0DA
10 Mayıs
Lugano-Basel
21:30
10 Mayıs
Santa Clara-Famalicao
2-1
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
3-3
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
0-01'
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
22:30
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:30
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
1-1
10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-028'
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
2-1
10 Mayıs
Laval-Metz
2-3
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
1-1
10 Mayıs
Lorient-Martigues
5-1
10 Mayıs
Pau-Guingamp
1-3
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
2-0
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
3-1
10 Mayıs
Red Star-Dunkerque
1-1
10 Mayıs
Troyes-Amiens
1-0
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00
10 Mayıs
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
2-1
10 Mayıs
CD Mirandes-Castellon
3-2
10 Mayıs
Burgos CF-Cordoba
1-131'
10 Mayıs
Elche-Levante
0-232'
10 Mayıs
Real Zaragoza-Cartagena
22:00
10 Mayıs
Kapfenberger SV-SV Stripfing
3-2
10 Mayıs
SV Lafnitz-Amstetten
1-5
10 Mayıs
Pacos de Ferreira-Felgueiras 1932
1-2
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
1-1
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
0-00'

İşte Trendyol 1. Lig'in karnesi!

Ligde 38. ve son hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı. Normal sezonu ikinci sırada bitiren Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi.

calendar 10 Mayıs 2025 19:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Trendyol 1. Lig'in karnesi!
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Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde son haftaya ikinci sırada giren Gençlerbirliği, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran başkent temsilcisi, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselme hakkı elde etti.

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bir diğer başkent ekibi MKE Ankaragücü ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü ile son hafta maçında galip gelen Manisa FK ve yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonu 48'er puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucunda 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.

MKE Ankaragücü'nün yanı sıra Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de pazar günü oynanacak Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçıyla normal sezon tamamlanacak.

Play-off bileti alan takımlar belli oldu

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan ekipler, play-off mücadelesi verecek.

Ligi 66 puanla 3. basamakta bitiren Solwie Energy Fatih Karagümrük, direkt play-off final maçı oynamaya hak kazandı.

64'er puanları bulunan dördüncü Uğur Okulları İstanbulspor, beşinci Teksüt Bandırmaspor, altıncı Erzurumspor FK ve hanesine 61 puan yazdıran yedinci Geosis Boluspor, play-off finaline yükselebilmek için mücadele edecek.

Play-off'un ilk aşamasında İstanbulspor-Boluspor ve Bandırmaspor-Erzurumspor karşılaşmaları yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu müsabakaları kazanan takımlar, play-off finaline yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'un bu aşamasında ilk karşılaşmalar, normal sezonu daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, adını finale yazdıracak.

Trendyol 1. Lig'de play-off finali ise tarafsız sahada oynanacak. Bu müsabakayı kazanan, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olacak.

Sonuçlar

1. Lig'in 38. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Geosis Boluspor: 0-7

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-5

Sakaryaspor-Esenler Erokspor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: 0-1

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK: 0-1

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de pazar günü oynanacak bir maç dışında normal sezon puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 37 20 9 8 64 40 24 69
2.GENÇLERBİRLİĞİ 38 19 11 8 57 34 23 68
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 38 19 9 10 55 36 19 66
4.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 38 20 4 14 67 38 29 64
5.TEKSÜT BANDIRMASPOR 38 17 13 8 52 45 7 64
6.ERZURUMSPOR FK 38 19 7 12 53 31 22 64
7.GEOSİS BOLUSPOR 38 17 10 11 66 40 26 61
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 38 16 10 12 57 33 24 58
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 38 14 15 9 43 35 8 57
10.AHLATCI ÇORUM FK 38 14 12 12 49 45 4 54
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 38 14 11 13 48 42 6 53
12.ESENLER EROKSPOR 38 13 13 12 53 50 3 52
13.SAKARYASPOR 38 13 12 13 48 54 -6 51
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 37 14 9 14 59 49 10 51
15.MANİSA FK 38 14 6 18 50 52 -2 48
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 38 13 9 16 45 51 -6 48
17.MKE ANKARAGÜCÜ 38 14 6 18 49 48 1 48
18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 38 11 7 20 45 55 -10 40
19.ADANASPOR 38 7 9 22 32 75 -43 30
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 38 0 0 38 14 153 -139 -21
NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.

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