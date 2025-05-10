Yalçın Koşukavak: 'Tüm gücümüzü ortaya koyacağız'

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Adanaspor'u 7-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Koşukavak da belki de son yıllarda ligin en çekişmeli sezonunu yaşadıklarını söyledi.



Çok kritik bir maç kazandıklarını aktaran Koşukavak, "Çok güzel bir yarış oldu, son haftaya kadar sürdü. Teknik ekip, oyuncular olarak ne gerekiyorsa büyük bir özveriyle çalıştık ve çok şükür play-off'a kaldık. İnşallah play-off'ta da tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Çünkü herkes üçüncü sıradaki takımı bekliyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım olarak çok zorluklarla uğraştık. Şubat ayından bu yana, yani dört aydır iç saha maçı oynamıyor Boluspor. Buna rağmen gururla, onurla, son düdüğe kadar mücadelemizi verdik. Biz buradayız dedik." diye konuştu.



Oyuncularını tebrik eden Koşukavak, şunları kaydetti:



"Oyuncularımı yürekten kutluyorum, her şeyi hak ediyorlar. Belki de takdire şayan bir dört ay geçirdik. Tüm Bolu camiasına, Bolu halkına, Boluspor'a hayırlı olsun. İnşallah sonu daha da güzel olur. Bugün itibarıyla bir eşiği aştık. Bizim için bu da bir araç, bir adım. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da başarabilirsek, hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için oyuncularımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız."



Adanaspor'a da gelecek yıl başarı dileyen Koşukavak, "Geçen sene de iki puanla geldim, play-off oynadık. O dönem kadro yapısında büyük sıkıntılar vardı. Bu sezon ise farklı zorluklar vardı; stat sorunu, ekonomik sıkıntılar, şehirde biraz duyarsızlık... Ama tüm bunlara rağmen çok önemli işler başardık." ifadelerini kullandı.



