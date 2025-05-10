Yalçın Koşukavak: 'Tüm gücümüzü ortaya koyacağız'

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-3
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-0DA
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
2-0
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
2-1
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-7
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
2-1
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
0-5
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-1
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-1
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
3-0
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
2-0
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
0-0
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
0-3
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
1-4
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
1-2
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
1-037'
10 Mayıs
Fulham-Everton
1-3
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
0-1
10 Mayıs
Southampton-M.City
0-0
10 Mayıs
Wolves-Brighton
0-2
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
0-036'
10 Mayıs
Valencia-Getafe
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10 Mayıs
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3-2
10 Mayıs
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10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
1-135'
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
3-1
10 Mayıs
Lazio-Juventus
0-048'
10 Mayıs
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10 Mayıs
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22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
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22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
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22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
3-1
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
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Almere-S. Rotterdam
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10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-0
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
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2-0
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
21:30
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10 Mayıs
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Anderlecht-Union St.Gilloise
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Altach-Grazer AK
2-2
10 Mayıs
LASK-Hartberg
0-0
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
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10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
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Yverdon-Sion
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FC Zürich-Grasshopper
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Lugano-Basel
21:30
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Santa Clara-Famalicao
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Nacional-Rio Ave
3-3
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
0-15'
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Casa Pia AC-Braga
22:30
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:30
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
1-1
10 Mayıs
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10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
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Leyton Orient-Stockport County
2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
2-1
10 Mayıs
Laval-Metz
2-3
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
1-1
10 Mayıs
Lorient-Martigues
5-1
10 Mayıs
Pau-Guingamp
1-3
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Paris FC-Ajaccio
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Annecy FC-Grenoble
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Cittadella-Salernitana
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CD Mirandes-Castellon
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Elche-Levante
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Chaves-Uniao de Leiria
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Yalçın Koşukavak: "Tüm gücümüzü ortaya koyacağız"

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Adanaspor'u 7-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

calendar 10 Mayıs 2025 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yalçın Koşukavak: 'Tüm gücümüzü ortaya koyacağız'
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Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Adanaspor'u 7-0 yendikleri maçın ardından konuştu. 
Koşukavak da belki de son yıllarda ligin en çekişmeli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Çok kritik bir maç kazandıklarını aktaran Koşukavak, "Çok güzel bir yarış oldu, son haftaya kadar sürdü. Teknik ekip, oyuncular olarak ne gerekiyorsa büyük bir özveriyle çalıştık ve çok şükür play-off'a kaldık. İnşallah play-off'ta da tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Çünkü herkes üçüncü sıradaki takımı bekliyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım olarak çok zorluklarla uğraştık. Şubat ayından bu yana, yani dört aydır iç saha maçı oynamıyor Boluspor. Buna rağmen gururla, onurla, son düdüğe kadar mücadelemizi verdik. Biz buradayız dedik." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Koşukavak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı yürekten kutluyorum, her şeyi hak ediyorlar. Belki de takdire şayan bir dört ay geçirdik. Tüm Bolu camiasına, Bolu halkına, Boluspor'a hayırlı olsun. İnşallah sonu daha da güzel olur. Bugün itibarıyla bir eşiği aştık. Bizim için bu da bir araç, bir adım. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da başarabilirsek, hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için oyuncularımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız."

Adanaspor'a da gelecek yıl başarı dileyen Koşukavak, "Geçen sene de iki puanla geldim, play-off oynadık. O dönem kadro yapısında büyük sıkıntılar vardı. Bu sezon ise farklı zorluklar vardı; stat sorunu, ekonomik sıkıntılar, şehirde biraz duyarsızlık... Ama tüm bunlara rağmen çok önemli işler başardık." ifadelerini kullandı.

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