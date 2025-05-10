Serdal Adalı'dan seçim için çağrı!

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-3
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-2
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
2-0
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
2-1
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-7
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
2-1
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
0-5
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-1
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-1
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
3-0
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
2-0
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
0-0
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
0-3
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
1-4
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
1-2
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
2-0
10 Mayıs
Fulham-Everton
1-3
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
0-1
10 Mayıs
Southampton-M.City
0-0
10 Mayıs
Wolves-Brighton
0-2
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
0-1
10 Mayıs
Valencia-Getafe
3-0
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
3-2
10 Mayıs
Girona-Villarreal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
2-1
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
3-1
10 Mayıs
Lazio-Juventus
1-1
10 Mayıs
Empoli-Parma
0-04'
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
3-1
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-0
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
22:00
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-0
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
2-0
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
1-117'
10 Mayıs
Beerschot-Cercle Brugge
4-2
10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
2-2
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
0-0
10 Mayıs
Anderlecht-Union St.Gilloise
0-03'
10 Mayıs
Altach-Grazer AK
2-2
10 Mayıs
LASK-Hartberg
0-0
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
1-4
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
1-4
10 Mayıs
Yverdon-Sion
1-1
10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
3-0
10 Mayıs
Lugano-Basel
1-118'
10 Mayıs
Santa Clara-Famalicao
2-1
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
3-3
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
1-187'
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
22:30
10 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:30
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
1-1
10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-0
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
2-1
10 Mayıs
Laval-Metz
2-3
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
1-1
10 Mayıs
Lorient-Martigues
5-1
10 Mayıs
Pau-Guingamp
1-3
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
2-0
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
3-1
10 Mayıs
Red Star-Dunkerque
1-1
10 Mayıs
Troyes-Amiens
1-0
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00
10 Mayıs
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
2-1
10 Mayıs
CD Mirandes-Castellon
3-2
10 Mayıs
Burgos CF-Cordoba
3-2
10 Mayıs
Elche-Levante
1-3
10 Mayıs
Real Zaragoza-Cartagena
22:00
10 Mayıs
Kapfenberger SV-SV Stripfing
3-2
10 Mayıs
SV Lafnitz-Amstetten
1-5
10 Mayıs
Pacos de Ferreira-Felgueiras 1932
1-2
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
1-1
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
0-287'

Serdal Adalı'dan seçim için çağrı!

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, pazar günkü seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

calendar 10 Mayıs 2025 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan seçim için çağrı!
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Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, pazar günkü seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

Serdal Adalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Beşiktaşımızın değerli Genel Kurul Üyeleri;

Bildiğiniz üzere; yarın Beşiktaşımızın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştireceğiz.

Yarınki genel kurulumuz, Beşiktaşımız için büyük bir önem arz ediyor.

Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin, hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz.

Yarın siz genel kurul üyelerimiz, Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatına son verecek, istikrara evet diyeceksiniz.

Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli...

Önümüzdeki genel kurulda, üzerimize algı yaparak camiamıza zarar vermeye çalışanlara da en güzel cevabı verme vakti.

Yarın sadece seçimi kazanmak değil, mutlak bir birlik beraberlik mesajı vererek görevimize devam etmek de bizler için büyük bir önem taşıyor.

O yüzden bütün genel kurul üyelerimizden ricam, oylarını kullanmaları ve Beşiktaş'ın gerçek iradesini herkese göstermeleridir.

Beşiktaş'ın üç beş kişilik toplantılarla, algı operasyonlarıyla dizayn edilmeyeceğini, bundan sonra yoluna birlik beraberlikle devam edeceğini anlatmanın en iyi yolu budur.

Bütün genel kurul üyelerimizi 11 Mayıs'ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak olan genel kurulumuza bekliyorum.

Yarınki genel kurulumuzda oy pusulamız yine BEYAZ olacak.

Bütün genel kurul üyelerimizi; Beşiktaş için beyazı seçmeye, yepyeni bir beyaz sayfa açmaya davet ediyorum.

Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

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