TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer, şampiyonluk kupasını aldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda düzenlenen törende Sarıyer'e kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi.



Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, İbrahim Hacıosmanoğlu'na isminin yazılı olduğu Sarıyer forması ve plaket hediye etti.



Başkan Hacıosmanoğlu, şampiyonluk dolayısıyla Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ederek, 1. Lig'de başarı dileğinde bulundu.



