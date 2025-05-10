Muslera, Galatasaray tarihine geçmeye 2 kupa uzaklıkta!

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray ile 2 kupa daha kaldırması durumunda Muslera, '19' kupa ile kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olacak.
Muslera, şu ana kadar 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası kazandı.
Galatasaray ile 2 kupa daha kaldırması durumunda Muslera, '19' kupa ile kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olacak.
Muslera, şu ana kadar 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası kazandı.