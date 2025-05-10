Şanlıurfaspor'dan geri dönüş mesajı

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Oğuzhan Türk, Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Oğuzhan Türk, hem takımın hem de taraftarın zor günlerden geçtiğini belirtti.



Takımın Süper Lig'de oynamayı hak etmesine rağmen bir alt lige düştüğünü ifade eden Türk, "Urfaspor, inşallah doğru bir yapıyla, iyi temellerle tekrar yukarıya doğru çıkar çünkü bunu gerçekten hak ediyor. Zaten geçen hafta belliydi düştüğümüz. O yüzden bu hafta ayrılan oyuncular oldu, oynamak istemeyenler oldu. Ama burada kalan oyuncular gerçekten adam. O yüzden onlara teşekkür ediyorum." dedi.



