Galatasaray, son 7 maçını kazandı

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da kazandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.