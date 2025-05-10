Arsenal'de Trossard'a yeni sözleşme

Arsenal, Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.



Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, sözleşmesi 2026'da bitecek 30 yaşındaki futbolcunun kontratını 2029 yılına kadar uzatmak istiyor. Arsenal, yeni sözleşme için Trossard ile görüşmelere başladı.



Arsenal, Trossard'ı Ocak 2023'te Brighton'dan 24 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



Arsenal forması altında 121 maça çıkan Leandro Trossard, 28 gol attı ve 21 asist yaptı.



