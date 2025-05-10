Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk kulüp olacak!

Galatasaray, ligde kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda 5. yıldızı takacak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.
"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.
Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.
"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.