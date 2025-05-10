Galatasaray, Trabzonspor'a karşı son 5 maçını kazandı!

Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u Abdulkerim ve Morata'nın golleri ile birlikte 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON 5 MAÇ 5 GALİBİYET
Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 5 maçı kazandı. İşte son 5 maçın skorları:
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 4-3 Trabzonspor
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
SON 5 MAÇ 5 GALİBİYET
Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 5 maçı kazandı. İşte son 5 maçın skorları:
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 4-3 Trabzonspor
Trabzonspor 0-2 Galatasaray