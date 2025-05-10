Hakan Kutlu: 'Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz'

10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-3
10 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-0DA
10 Mayıs
Ankaragücü-Amed Sportif
2-0
10 Mayıs
Karagümrük-Iğdır FK
2-1
10 Mayıs
Adanaspor-Boluspor
0-7
10 Mayıs
Bandırmaspor-Pendikspor
2-1
10 Mayıs
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
0-5
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-1
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-1
10 Mayıs
İstanbulspor-Ahlatçı Çorum FK
3-0
10 Mayıs
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
2-0
10 Mayıs
Werder Bremen-RB Leipzig
0-0
10 Mayıs
Union Berlin-FC Heidenheim
0-3
10 Mayıs
Bochum-Mainz 05
1-4
10 Mayıs
Holstein Kiel-Freiburg
1-2
10 Mayıs
Bayern Munih-Mönchengladbach
0-030'
10 Mayıs
Fulham-Everton
1-3
10 Mayıs
Ipswich Town-Brentford
0-1
10 Mayıs
Southampton-M.City
0-0
10 Mayıs
Wolves-Brighton
0-2
10 Mayıs
Bournemouth-Aston Villa
0-030'
10 Mayıs
Valencia-Getafe
3-0
10 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
3-2
10 Mayıs
Girona-Villarreal
0-030'
10 Mayıs
Mallorca-Real Valladolid
1-129'
10 Mayıs
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
10 Mayıs
Como-Cagliari
3-1
10 Mayıs
Lazio-Juventus
0-0DA
10 Mayıs
Empoli-Parma
21:45
10 Mayıs
Reims-Saint-Etienne
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nantes
22:00
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Rennes-Nice
22:00
10 Mayıs
Montpellier-Paris Saint-Germain
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lens
22:00
10 Mayıs
Brest-Lille
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lyon
22:00
10 Mayıs
RKC Waalwijk-SC Heerenveen
3-1
10 Mayıs
Fortuna Sittard-NAC Breda
0-014'
10 Mayıs
Almere-S. Rotterdam
22:00
10 Mayıs
Elversberg-E.Braunschweig
3-0
10 Mayıs
Paderborn-Magdeburg
2-1
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
2-0
10 Mayıs
Hamburger SV-Ulm
21:30
10 Mayıs
Beerschot-Cercle Brugge
4-2
10 Mayıs
Kortrijk-St.Truiden
2-2
10 Mayıs
KV Mechelen-Standard Liege
0-045'
10 Mayıs
Anderlecht-Union St.Gilloise
21:45
10 Mayıs
Altach-Grazer AK
2-2
10 Mayıs
LASK-Hartberg
0-0
10 Mayıs
SK Austria Klagenfurt-WSG Tirol
1-4
10 Mayıs
St. Gallen-Winterthur
1-2DA
10 Mayıs
Yverdon-Sion
1-0DA
10 Mayıs
FC Zürich-Grasshopper
2-0DA
10 Mayıs
Lugano-Basel
21:30
10 Mayıs
Santa Clara-Famalicao
2-1
10 Mayıs
Nacional-Rio Ave
3-3
10 Mayıs
Benfica-Sporting CP
20:00
10 Mayıs
Casa Pia AC-Braga
22:30
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Gil Vicente-Arouca
22:30
10 Mayıs
FC Orenburg-Khimki
1-1
10 Mayıs
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
10 Mayıs
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-025'
10 Mayıs
Leyton Orient-Stockport County
2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
2-1
10 Mayıs
Laval-Metz
2-3
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
1-1
10 Mayıs
Lorient-Martigues
5-1
10 Mayıs
Pau-Guingamp
1-3
10 Mayıs
Paris FC-Ajaccio
2-0
10 Mayıs
Annecy FC-Grenoble
3-1
10 Mayıs
Red Star-Dunkerque
1-1
10 Mayıs
Troyes-Amiens
1-0
10 Mayıs
Bordeaux-Amiens
0-0IPT
13 Mayıs
Sudtirol-Bari
16:00
13 Mayıs
Brescia-Reggiana
16:00
13 Mayıs
Cittadella-Salernitana
16:00
10 Mayıs
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
2-1
10 Mayıs
CD Mirandes-Castellon
3-2
10 Mayıs
Burgos CF-Cordoba
1-128'
10 Mayıs
Elche-Levante
0-129'
10 Mayıs
Real Zaragoza-Cartagena
22:00
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Kapfenberger SV-SV Stripfing
3-2
10 Mayıs
SV Lafnitz-Amstetten
1-5
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Pacos de Ferreira-Felgueiras 1932
1-2
10 Mayıs
Oliveirense-Maritimo
1-1
10 Mayıs
Chaves-Uniao de Leiria
20:00

Hakan Kutlu: "Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, maç sonrası konuştu.

calendar 10 Mayıs 2025 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hakan Kutlu: 'Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz'
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Play-off'ta bütün gücümüzü kullanıp Süper Lig'e, Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir sezon geçirerek bir alt lige düşen Şanlıurfaspor'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazanmaları gerek bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kutlu, "Akıllar play-off eşleşmesindeydi. Şimdi Bandırmaspor'la Bandırma'da oynayacağız. Erzurumspor olarak hep söyledik. Tabii ki lige başlangıç, amaçlarımız, hedeflerimiz çok farklıydı ama oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu performans, ki hak ettiğimiz performansta bence birçok engelle karşılaştık. Bazı engeller önümüze kondu. İlk iki hedefinden uzaklaştık, play-off oynamak zorunda bırakıldık diyebilirim ama ben oyuncularımın bunun da üstesinden geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak play-off'a odaklanacaklarını söyleyen Kutlu, "Play-off'ta bütün gücümüzü kullanıp Süper Lig'e, Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz. Urfaspor'a da geçmiş olsun, önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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