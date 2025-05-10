Bursaspor, Ertuğrul Ersoy'u açıkladı!

Bursaspor Kulübü, stoper Ertuğrul Ersoy ile prensipte anlaşma sağladığını duyurdu.



Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 28 yaşındaki Ersoy'u kadrosuna kattığını açıkladı.



Son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen Ersoy, 17 maçta bir kez de fileleri sarsmıştı.



Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip, Gaziantep temsilciyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Ertuğrul Ersoy'a transfer ücreti ödemeyecek.



Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yuvana hoş geldin Ertuğrul. İnşallah Avrupa'ya uzanacak yolculukta beraberiz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



