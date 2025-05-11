Milli karateciden Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, altın madalya kazandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ömer Abdurrahim Özer, kumite 67 kilo finalinde Rus karateci Iurik Norayrovich Ogannisian ile karşılaştı.
Final müsabakasında rakibini 2-1 yenmeyi başaran Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ömer Abdurrahim Özer, kumite 67 kilo finalinde Rus karateci Iurik Norayrovich Ogannisian ile karşılaştı.
Final müsabakasında rakibini 2-1 yenmeyi başaran Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.